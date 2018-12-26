Патриарх Кирилл назвал закон о переименовании УПЦ «совершенно безумным»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал закон о переименовании Украинской православной церкви «совершенно безумным». По его словам, это дискриминирует и разрушит каноническую Церковь на Украине.

Ранее в Верховную раду предоставили документ, исходя из которого каноническая УПЦ может лишиться своего названия. Он был подписан 22 декабря президентом Украины Петром Порошенко.

«Когда государство выдумывает наименования для религиозной организации, причем с явным желанием дискриминировать эту организацию и в конце концов ее разрушить – это нарушение всех прав, законов, принятых в цивилизованном обществе», - заявил патриарх во время заседания Высшего церковного совета.

Кроме того, он высказал опасения, что ситуация может обернуться «кровавыми конфликтами». При этом патриарх Кирилл добавил, что народ Украины «сильный в вере» и призвал молиться о «сохранении мира на братской украинской земле».

«Объединительный собор» прошел 15 декабря в Киеве. В ходе его раскольники решили назвать свою объединенную церковь «Православной церковью Украины», а главой избрали «митрополита Киевского и всея Украины» Епифания.

Шестого января Петр Порошенко вместе с Епифанием планируют отправиться к патриарху Константинопольскому Варфоломею для того, чтобы получить томос об автокефалии.