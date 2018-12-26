Хаски от президента: Путин подарил школьнице из Липецкой области щенка

Школьница Валерия Шаталова из деревни Хмелинец Липецкой области в подарок от президента России Владимира Путина получила щенка хаски. Об этом говорится на сайте администрации Елецкого района.

Семилетняя Валерия хотела на Новый год получить особенный подарок и написала об этом в письме Путину. Она рассказала, что однажды увидела по телевизору, как президент дарит детям щенков, и подумала, что, возможно, для нее остался еще один щенок хаски.

«Рассудительная Валерия сочла неудобным написать о такой мечте Деду Морозу, ведь все дети пишут ему о своих желаниях и подарков может просто не хватить», - говорится на сайте.

Щенка девочке доставил Дед Мороз, который специально приехал в Хмелинец. Он рассказал, что это поручение ему «на ушко шепнул» президент на центральной елке в Кремле.

Это не первый такой подарок от Путина школьникам. Накануне 2018 года щенка лабрадора получила девочка из Брянской области, а в марте президент России подарил щенка швейцарской овчарки мальчику из Ярославля.