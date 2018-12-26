Расширенные санкции против Украины назвали ответом на керченский инцидент

Расширение санкций против Украины стало реакцией на поведение Киева после событий в Керченском проливе, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Глава министерства уточнил, что не Россия приняла санкционную риторику, и не она продвигает антироссийские санкции, но не реагировать на них нельзя. Под расширенные санкции попали украинские парламентарии, олигархи – то есть все те, кто сегодня занимается «антироссийской риторикой». Об этом Силуанов сказал в эфире канала «Россия 1».

Смысл санкций заключается в ограничениях и заморозке активов и счетов в банках, запрете на расчеты. Силуанов отметил, что это адекватная реакция России – такие ответы последуют и дальше.

Напомним, накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении действий специальных экономических мер еще на 200 украинских физических и юридических лиц.