В Кремле прокомментировали отставку вице-губернатора Петербурга Албина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг связь между отставкой вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина и жалобой на него дольщицы во время большой пресс-конференции российского лидера, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Нет. Никак не связано. Это вопрос исключительно мэрии Санкт-Петербурга», - сказал Песков.

В среду врио губернатора Петербурга Александр Беглов освободил Албина от занимаемой должности, он занимался курированием вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, градостроительства.

Ранее на своей странице в Facebook Албин заявлял, что готов уйти со своего поста из-за проблем обманутых дольщиков. На большой пресс-конференции российского президента Владимира Путина активистка подняла этот вопрос, отметив, что в Петербурге в эксплуатацию вводят недостроенные дома.