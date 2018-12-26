Кремль допустил участие Путина на ВЭФ в Давосе

Владимир Путин может посетить Всемирный экономический форум, который пройдет в швейцарском городе Давос. Об этом во время разговора с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, есть давнее постоянно возобновляемое приглашение Путину приехать в Давос, пока решение не принималось», - заявил он.

Тем не менее, Песков отметил, что Кремль «приветствует изменение климата в Давосе». По его словам, в связи с международной обстановкой у президента очень плотный график, в связи с этим затруднительно дать ответ на вопрос, будет ли Путин присутствовать на форуме.

Ранее организаторы мероприятия отказали в участии российским бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину, так как те были внесены в санкционный список США. Позже запрет был снят.