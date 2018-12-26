Кремль прокомментировал предложение Володина о проверке эффективности Конституции

В Кремле работа по переоценке эффективности Конституции не ведется, и сформированной позиции на этот счет нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина переосмыслить нормы главного закона страны.

Во вторник, 25 декабря, Володин во время разговора с Владимиром Путиным предложил проанализировать эффективность Конституции и проверить, не утратили ли нормы закона своей сущности.

«Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения, <…> посмотреть, как Конституция и нормы в развитии Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты», - уточнил Володин.

В Кремле сказали, что вопрос о том, какие именно положения Конституции требуют переосмысления, нужно задавать автору этой инициативы.

Напомним, действующую Конституцию приняли 25 лет назад, и в этом году тема ее пересмотра поднималась несколько раз.