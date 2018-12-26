Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Захарова указала на отсутствие четкого плана США по выводу войск из Сирии

Дарья Михалина
13:27 26.12.2018
Официальный представитель МИД РФ отметила, что вывод американских войск из страны поспособствует урегулированию ситуации.
Фото: Muhmmad Al-Najjar , ZUMAPRESS.com, Globallookpress

 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудники ведомства следят за выполнением решения главы США Дональда Трампа, который пообещал вывести американские войска с территории Сирии.

«Безусловно, важность этого решения по нашей оценке заключается в том, чтобы способствовать комплексному урегулированию ситуации»,- подчеркнула она.
 

В настоящий момент этот процесс, по ее словам, затруднителен в связи с тем, что США «фактически оккупировали» часть страны.

Кроме того, дипломат добавила, что до сих пор не обозначены сроки вывода войск США из Сирии.

Ранее Дональд Трамп заявил, что выводит войска из САР, мотивируя это тем, что победа над террористами в стране была полностью одержана. Соответствующий указ был подписан главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.12.2018, 14:53
Ученые раскрыли тайное предназначение узоров на плато Наски в Перу
Дата26.12.2018, 06:35
Главком ВМФ сообщил о размещении высокоточного оружия НАТО у границ РФ
Дата25.12.2018, 10:52
Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата26.12.2018, 14:15
Путин поблагодарил создателей «Авангарда» за отличную работу после успешного пуска
Дата25.12.2018, 09:54
Генконсульство РФ в Латвии восстановило кладбище советских солдат
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
13:31 В стране и мире
Видео
МИД РФ: контроль над оставляемыми США территориями Сирии должен отойти Дамаску
13:27 В стране и мире
Видео
Захарова указала на отсутствие четкого плана США по выводу войск из Сирии
07:46 В стране и мире
Видео
В Алеппо восстанавливают из руин культовую мечеть Омейядов
03:21 В стране и мире
Видео
СМИ: трое военных ВС Сирии пострадали при ракетной атаке Дамаска
01:14 В стране и мире
Видео
Два часа под обстрелом: ПВО Сирии продолжает отражать атаку на Дамаск
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:29 Армия
МО РФ: удары Израиля по Сирии могли привести к крушению нероссийских пассажирских самолетов
14:27 В стране и мире
Патриарх Кирилл назвал закон о переименовании УПЦ «совершенно безумным»
14:25 В стране и мире
Эвересты во дворе: куда жаловаться, если не убирают снег
14:20 В стране и мире
Видео
Хаски от президента: Путин подарил школьнице из Липецкой области щенка
13:35 ОПК
Видео
Воздушный танкер: кадры из кабины новейшего заправщика Ил-78М-90А
События дня
События дня
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Аргентинку освободили после 32 лет сексуального рабства в Боливии
В России создается новый комплекс управляемого ракетного оружия «Булат»
Видео
Минобороны показало эффектные кадры боевых стрельб «Тор-М2У»
Видео
Появилось видео с места убийства четырех человек в Ульяновске
Видео
Опубликованы кадры отражения «массированного ракетного удара» комплексами С-300
Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.