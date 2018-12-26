Захарова указала на отсутствие четкого плана США по выводу войск из Сирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудники ведомства следят за выполнением решения главы США Дональда Трампа, который пообещал вывести американские войска с территории Сирии.

«Безусловно, важность этого решения по нашей оценке заключается в том, чтобы способствовать комплексному урегулированию ситуации»,- подчеркнула она.



В настоящий момент этот процесс, по ее словам, затруднителен в связи с тем, что США «фактически оккупировали» часть страны.

Кроме того, дипломат добавила, что до сих пор не обозначены сроки вывода войск США из Сирии.

Ранее Дональд Трамп заявил, что выводит войска из САР, мотивируя это тем, что победа над террористами в стране была полностью одержана. Соответствующий указ был подписан главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.