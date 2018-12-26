Водители смогут отдохнуть и получить медпомощь на постах ДПС

В данный момент прорабатывается вопрос о создании площадок для отдыха и возможности оказания медицинской помощи на стационарных постах ДПС для водителей. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Черников уточнил, что необходимо делать своеобразные «островки безопасности», чтобы там мог находиться медик из скорой помощи и была возможность организовать отдых водителям, пишут РИА Новости.

Также глава ведомства добавил, что водители часто стараются ехать как можно быстрее, чтобы добраться до гостиницы или медицинского учреждения, когда нет возможности свернуть с трассы. Такие пункты позволят автолюбителям получить хотя бы минимальную помощь и снизить риск аварий.