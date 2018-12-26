МИД РФ: контроль над оставляемыми США территориями Сирии должен отойти Дамаску

Контроль над оставляемыми Соединенными Штатами сирийскими территориями должен отойти властям Сирии, но о контактах Вашингтона и Дамаска неизвестно, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Очевидно, это должно быть правительство Сирии по международному праву и исходя из того, какой путь прошла Сирия», - сказала она на брифинге.

Она отметила, что у России пока нет информации о каких-либо контактах между Дамаском и Вашингтоном по данному поводу.

Ранее сообщалось, что в декабре этого года американский президент Дональд Трамп заявил о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ* в Сирии, добавив, что это было единственной причиной нахождения военных США в стране. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Соединенные Штаты начали вывод войск из Сирии, но победа над террористами ИГИЛ* не означает того, что коалиция прекращает существование.

*ИГИЛ - организация, деятельность которая запрещена на территории РФ.