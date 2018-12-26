Из протаранившей КПП в Домодедово машины украли десять миллионов рублей

Рано утром в московском аэропорту Домодедово машина каршеринга влетела в контрольно-пропускной пункт. Изначальные версии об алкогольном опьянении или спешке водителя не подтвердились.

Оказалось, что в арендованной машине мужчина перевозил 10 миллионов рублей. Об этом знали другие неизвестные, которые стали преследовать миллионера. В конечном итоге тот не справился с управлением, съехал с дороги и въехал в КПП аэропорта, где как раз находились охранники.

Сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на ГУ МВД по Московской области сообщает, что пока мужчина был без сознания, неизвестные вытащили из его машины 10 миллионов рублей и скрылись с места происшествия.

Сейчас устанавливаются все данные инцидента и проводится проверка. Пострадавших мужчину и охранника доставили в больницу.