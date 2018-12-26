Хулиган с лирическим исполнением песни Цоя вышел в полуфинал «Новой Звезды-2019»

Зрителям «Новой звезды-2019» из Тверской, Волгоградской и Новгородской областей есть, что отметить. Представители именно этих регионов накануне смогли преодолеть очередной отборочный тур всероссийского вокального конкурса и выйти в полуфинал. Сделать это оказалось совсем не просто.

Группа из Иркутска Salvatore Band - единственная в России, которая выступает в составе вокалиста и четырех саксофонистов. Одна из участниц играет на сопрано-саксофоне.

«Он самый высокий, бывает изогнутый. Но многие называют его “дудочкой”»,- рассказывает Екатерина Травина, группа Salvatore Band.

Все музыканты группы - профессионалы с академическим образованием, но когда собираются вместе, то откладывают ноты в сторону и ищут новое звучание известных песен.

Строгий член жюри Юрий Николаев звезду не зажег. По его мнению, не хватило хулиганства на сцене. В итоге группа набрала только 80 баллов и в полуфинал не прошла.

Руслан Масюков из Тверской области хоть и появился на сцене в образе хулигана в кожаной куртке-косухе, но удивил лирическим исполнением песни «Звезда по имени Солнце». Никто из членов жюри не погасил звезду после его выступления. Он получил безоговорочные 100 баллов. Руслан пообещал удивить зрителей и судей в полуфинале нестандартным исполнением.

А вот в исполнении песни «Эхо любви» дуэта «Южин и Снежина» из Ленинградской области судьи творческого подхода как раз не увидели. В жюри единогласно решили, что участники как будто вернулись в другую эпоху - 70-е. Итог -20 баллов за выступление. Конкурсанты не удержались и вступили в дискуссию с Максимом Дунаевским.

Мощным голосом удивила жюри Ани Галстян и обеспечила себе место в полуфинале. Результат выступления - 100 баллов.

В следующем туре зрителям еще споет Анна Кравченко из Волгоградской области. С песней «Если он уйдет» девушка остается в конкурсе.