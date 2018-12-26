Глава Приамурья рассказал о причинах заражения детей гепатитом С в больнице

Глава Амурской области Василий Орлов рассказал «Говорит Москва», что сотрудники медицинского учреждения, где 26 детей заразились гепатитом С, многократно использовали одноразовый инвентарь.

Предварительно проверка Роспотребнадзора, по его словам, показала, что одноразовые перчатки использовались медиками большое количество раз.

«Катетеры, пробки от катетеров использовались тоже достаточно большое количество раз, что недопустимо», - заявил он.

Орлов отметил, что расследование идет с начала лета. За это время на наличие штаммов гепатита С проверили всех доноров, медицинский персонал и родителей пострадавших детей.

«Основная версия - то, что допущена халатность медперсоналом больницы. Следственный комитет, я думаю, в достаточно короткое время сумеет определить степень вины тех или иных сотрудников», - отметил Орлов.

Губернатор Амурской области назвал данную ситуацию резонансной.

«Будем реагировать самым жестким образом», - добавил он.

Ранее сообщалось, что депутат Законодательного собрания Амурской области Сергей Труш рассказал «Звезде», что гепатитом С заразились 3 взрослых и 26 детей, они в разное время проходили лечение в гематологическом отделении детской областной больницы Амурской области. Родители пострадавших не могут точно сказать, когда заразились их дети, с учетом длительного инкубационного периода.