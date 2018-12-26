В Москве нарушения ПДД начали фиксировать с помощью нейронной сети

В Москве нарушение правил ПДД будет фиксироваться с помощью нейронной сети. Об этом журналистам рассказал руководитель Дирекции фото- и видеофиксации столичного ЦОДД Евгений Леглер.

По его словам, сеть сможет сверять соответствие марки и номера автомобиля, что исключит ситуации, когда камера неверно распознает номерной знак.

«Благодаря ей будут исключены ситуации, когда при неверном распознавании номерного знака штраф за это получает не тот, кто совершил нарушение», - отметил Леглер.

Он добавил, что использование сети поможет в выявлении мошеннических действий по подмене номеров.

Всего ЦОДД отобрал 103 самые популярные автомобильные марки – 95% от всех зафиксированных в Москве машин. Нововведение было запущено в среду 25 декабря.