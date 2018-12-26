Неизвестный с пистолетом в руках поздравил сотрудников краснодарского банка с Новым годом

В Сети появилось видео, на котором молодой мужчина размахивает пистолетом в одном из банков Краснодара. Его личность до сих пор не установлена. Инцидент произошел 24 декабря.

Он ворвался в банковское отделение с оружием в руках, но никаких требований и угроз не выдвигал. Мужчина решил таким своеобразным образом поздравить граждан с наступающим Новым годом.

«В понедельник молодой человек, находясь в отделении одного из банковских учреждений, расположенных на улице Атарбекова, продемонстрировал предмет, внешне схожий с пистолетом. После чего сказал единственную фразу «С Новым годом» и покинул помещение», - цитирует «Блокнот Краснодара» руководителя пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

На данный момент устанавливается личность нарушителя и проводится проверка по факту произошедшего.