Аргентинку освободили после 32 лет сексуального рабства в Боливии

В Боливии после 32 лет сексуального рабства освобождена жительница Аргентины. Об этом сообщает издание Clarin.

Женщину - ее имя не называется - похитили в 1987 году, тогда ей было 13 лет. В Боливию она приехала вместе с сестрой по приглашению 50-летнего мужчины.

Спустя три месяца сестра поссорилась со своим любовником и уехала из Боливии. Вернувшись в Аргентину, она рассказала, что мужчина заставлял их заниматься проституцией в публичном доме, которым владела его семья.

Полиция начала расследование только в 2014 году. Женщину, которой в этом году исполнилось 45 лет, обнаружили в гараже в городе Бермехо. На тот момент у нее уже был девятилетний сын. В настоящее время женщина со своей семьей живет на родине.