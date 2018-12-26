Штраф за повторную езду без прав предложили увеличить более чем в два раза

В ГИБДД предложили ужесточить наказание за повторное вождение без прав. Об этом заявил глава ведомства Михаил Черников.

«Речь идет об увеличении штрафа за данное деяние - от 20 до 30 тысяч рублей», - пояснил он РИА Новости.

Кроме того, новой мерой наказания могут также стать административный арест до 15 суток и обязательные работы от 100 до 200 суток.

На настоящий момент санкции за нарушение предусматривают лишь штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Такие меры, как сообщили в ведомстве, не соответствуют тяжести преступления. Более того, они не позволяют в полной мере обеспечить безопасность граждан.

Ранее сообщалось, что в Москве вдвое увеличат штрафы за неоплаченную парковку.