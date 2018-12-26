В Москве штраф за неоплату парковки увеличен вдвое

Мосгордума приняла закон, который предусматривает увеличение штрафа за неуплату парковки в Москве с 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей.

«В настоящее время размер штрафа несоразмерен стоимости стоянки на открытых парковках, которая составляет от тысячи до 7 тысяч рублей за сутки», - отметила председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Портнова.

Депутаты одобрили данные поправки в законодательство. Нововведение направлено в первую очередь на нарушителей, которым легче заплатить 2,5 тысячи и стоять неограниченное количество времени, пишет «Интерфакс».

Напомним, с 15 декабря на некоторых центральных улицах столицы максимальный тариф за парковку повысился с 200 до 380 рублей в час. Такие изменения связаны с желанием властей разгрузить дороги Москвы.