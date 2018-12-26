Вице-губернаторы Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Ленинградской области Александр Беглов принял отставку двоих вице-губернаторов - Игоря Албина и Михаила Мокрецова. Об этом говорится на сайте администрации города.

Албин отвечал за решение вопросов капитального строительства. Теперь координацией данного блока займется Николай Бондаренко.

Мокрецов возглавлял финансовый блок городского правительства. Временно его обязанности возложены на Сергея Мовчана.

Ранее Албин на своей странице в Facebook заявлял, что готов уйти со своего поста из-за проблем обманутых дольщиков. На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист подняла данный вопрос, заявив, что в Северной столице вводят в эксплуатацию недостроенные дома.