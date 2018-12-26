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Минздрав хочет запретить продажу табака к 2050 году

Дарья Муромова
11:55 26.12.2018
Основная цель разработанной концепции – снижение употребления табачных изделий к 2050 году.
Минздрав хочет запретить продажу табака к 2050 году
Фото: Константин Чалабов, РИА Новости

Министерство здравоохранения РФ разработало концепцию госполитики противодействия потреблению табака.

В пресс-службе министерства «Звезде» сообщили, что основная цель – снижение употребления табачных изделий к 2050 году. Минзрав также не исключает вариант поэтапного вывода табака из оборота.

В министерстве отметили, что в 2016 году в стране курило около трети населения – более 40 миллионов человек. По прогнозам ведомства, к 2040-2050 годам число «курильщиков» должно сократиться до пяти процентов – это позволит сократить продажу табачных изделий.

Минздрав убежден, что потенциально здоровые люди могут принести куда больше пользы, чем доходы бюджета от продажи табака. По оценкам аналитиков ведомства, Россия потеряла около двух процентов ВВП из-за проблемы курения.

Чиновники ведомства считают, что при снижении числа табакозависимых государству не нужно будет тратить средства на выявление и лечение заболеваний, связанных с этой вредной привычкой, а также на разные социальные выплаты из-за соответствующих болезней.

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