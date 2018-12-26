В Москве не исключили новые полеты военных самолетов РФ в Венесуэлу

Посол РФ в Каракасе Владимир Заемский заявил о возможности новых полетов военных самолетов РФ в Венесуэлу.

В декабре 2018 года четыре российских самолета - Ту-160, Ан-124 и Ил-62 ВКС РФ – приземлились в международном аэропорту Каракаса, где совершили совместные полеты с ВВС Венесуэлы, что вызвало резкую критику со стороны властей США.

В свою очередь Минобороны отметили, что полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

«На самом деле, любые опасения относительно совместных российско-венесуэльских полетов над Венесуэлой и акваторией Карибского моря были безосновательны благодаря открытому характеру этого мероприятия», - передает слова Заемского РИА Новости.

Кроме того, посол опроверг слухи о создании российской военной базы в южноамериканской стране. А весь «переполох» с совместными полетами, по его мнению, возник из-за недоброжелателей венесуэльского правительства в регионах и в США.