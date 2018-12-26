Более 3,5 тонн «деликатеса»: в Подмосковье изъята крупная партия поддельной красной икрой

В Подмосковье сотрудники полиции раскрыли деятельность цеха по производству фальсифицированной красной икры. Об этом сообщается на сайте УМВД по Московской области.

Незаконное производство находилось в Раменском. Злоумышленники в течение трех месяцев закупали альгиновую икру, расфасовывали ее в стеклянные банки, наклеивали этикетки известных производителей натуральной красной икры, а потом отгружали продукцию на хранение в гаражный комплекс. Мошенники реализовывали фальсифицированную икру через интернет-магазины.

В ходе обысков на производстве и на складе было изъято почти 20 тысяч банок с фальсифицированной продукцией, более 3,5 тонн альгиновой икры.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».