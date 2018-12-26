Более 20 детей в больнице Приамурья заразились гепатитом С

В Амурской области следователи выясняют обстоятельства, при которых дети, которые проходили лечение в детской областной больнице, заразились гепатитом С. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

В сообщении СК говорится, что на основании материалов, полученных в результате проверки, которая была проведена в Амурской областной детской клинической больнице областного управления Роспотребнадзора, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 Уголовного кодекса России («нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Между тем депутат Заксобрания региона Сергей Труш рассказал «Звезде», что по имеющимся у него данным гепатитом С заразились 3 взрослых и 26 детей (возрастом от двух до семнадцати лет), которые в разное время проходили лечение в гематологическом отделении детской областной больницы Амурской области. Родители не могут точно сказать, когда заразились их дети, с учетом длительного инкубационного периода.

Следователям предстоит выяснить, есть ли причинно-следственная связь между нахождением детей в медицинском учреждении и заражением гепатитом С.