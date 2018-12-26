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Путин утвердил поправки в законодательстве о долевом строительстве

Дарья Муромова
10:50 26.12.2018
На официальном сайте президента России говорится о том, что соответствующий федеральный закон принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года и одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года.
Путин утвердил поправки в законодательстве о долевом строительстве
Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании эскроу-счетов, начиная с первого июля 2019 года, всеми застройщиками, которые привлекают средства граждан.

На официальном сайте президента России говорится, что соответствующий федеральный закон принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года и одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года.

В документе сообщается, что с первого июля все российские застройщики, которые работают по схеме долевого строительства, обязаны зачислять средства дольщиков на специальный счет. Деньги можно будет получить только после передачи квартир хозяевам, а строительство будет осуществляться за счет банковских кредитов.

Закон также предусматривает переход на новую схему финансирования долевых проектов, включая уже запущенные.

Данный закон наделяет Фонд защиты прав дольщиков возможностью создать дочернюю компанию для достройки необходимых объектов в случае банкротства застройщиков.

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