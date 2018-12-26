В школах Челябинска, Кургана и Ханты-Мансийска отменены занятия из-за морозов

Местные власти в Челябинске, Кургане и Ханты-Мансийске отменили школьные занятия в первую и во вторую смены в среду, 26 декабря, из-за низкой температуры воздуха.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска, отменены занятия во всех школах города с первого по девятый классы первой смены и с первого по седьмой классы второй. Температура воздуха утром в городе составила -29 градусов.

Гидрометцентр Ханты-Мансийска сообщил, что температура ночью достигла -38 градусов, а днем прогнозируется до -32 градусов, сообщает ТАСС.

Администрация Кургана отменила занятия во всех классах обеих смен в школах также из-за низкой температуры – днем столбик термометра опустился до -28 градусов.

Тем временем в столице России в последнюю неделю 2018 года ожидается снегопад. По данным Gismeteo, температура днем может достигать -11 градусов, а ночью опускаться до -18.