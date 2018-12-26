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На Украине завершается военное положение

Дарья Муромова
09:46 26.12.2018
Военное положение длилось 30 дней.
Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

На Украине в эту среду, 26 декабря, завершится военное положение, которое длилось 30 дней и было введено после инцидента в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» незаконно вторглись в российские территориальные воды в Черном море. Всех моряков арестовала ФСБ, а суда доставили в Керчь.

После этого инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в стране сначала на 60 дней. Однако украинские политики обвинили главу государства в том, что он пытается перенести выборы, которые намечены на март 2019 года, на более поздний срок. По этой причине Порошенко был вынужден сократить военное положение до 30 дней. Оно затронуло только те регионы Украины, которые граничат с Россией, пишут «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе, назвав его провокацией. Российский лидер напомнил, что на борту украинского катера найден приказ и контрольный лист, где капитанам кораблей было приказано идти к проливу скрытно.

По мнению Путина, введенное военное положение тоже заставляет задуматься. Порошенко не предпринимал подобных действий, когда события были намного масштабнее. Но быстро ввел особый правовой статус в преддверии президентских выборов.

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