В Домодедово автомобиль протаранил КПП: видео
В результате происшествия пострадали два человека.
Видео: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК, vk.com
В столичном аэропорту Домодедово машина протаранила контрольный пропускной пункт. Об этом «Звезде» рассказали в ГУ МВД по Московской области.
В результате ЧП пострадали двое человек – охранник аэропорта и водитель легкового автомобиля.
Видео с места инцидента в соцсетях публикуют очевидцы. По их данным, автомобиль принадлежит одной из каршеринговых служб столицы.
Причины ДТП остаются неизвестны. Все подробности уточняются. На месте работают сотрудники полиции.