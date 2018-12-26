В Домодедово автомобиль протаранил КПП: видео

В столичном аэропорту Домодедово машина протаранила контрольный пропускной пункт. Об этом «Звезде» рассказали в ГУ МВД по Московской области.

В результате ЧП пострадали двое человек – охранник аэропорта и водитель легкового автомобиля.

Видео с места инцидента в соцсетях публикуют очевидцы. По их данным, автомобиль принадлежит одной из каршеринговых служб столицы.

Причины ДТП остаются неизвестны. Все подробности уточняются. На месте работают сотрудники полиции.