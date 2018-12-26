«Росконтроль» определил опасную для здоровья красную икру

«Росконтроль» исследовал несколько брендов-производителей красной икры по нескольким показателям. В лаборатории оказалась икра следующих торговых марок: «Русское море», «Меридиан», «Русский рыбный мир», ARO, «Тунгутун», Salmonica и «Камчатское море».

Первые четыре бренда получили положительную оценку экспертов и являются безопасными по проверенным показателям, однако только «Меридиан», полагают специалисты, соответствует стандарту на данный вид продукции.

Икра «Тунгутун», как говорится в отчете, имеет явный легкий запах и вкус прогорклости. Также специалисты сделали замечания к консистенции и содержанию соли. Но в целом, считают они, данный продукт соответствует требованиям безопасности.

А вот икру Salmonica и «Камчатское море» эксперты сочли не отвечающей требованиям безопасности по микробиологическим показателям – в ней была обнаружена кишечная палочка.

Также специалисты провели тест на ДНК рыбы, что узнать, какая именно икра содержится в банках, и сообщили, что «Камчатское море» - не икра нерки, как это заявлено производителем. В продукте, уточнили в «Росконтроле», обнаружена ДНК радужной форели. Этот бренд был занесен в Черный список «Росконтроля».

Икра Salmonica также была занесена в Черный список за несоответствие требованиям безопасности.

В преддверии Нового года разные компании проводят исследования продуктов, которые принято видеть на праздничном столе. Например, «Роскачество» развеяло мифы о мандаринах.