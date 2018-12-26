Эксперты предупредили о подорожании мобильного интернета в России

Начиная с 2019 года, в России ожидается рост цен на мобильный интернет.

Изменения связаны со вступлением в силу «пакета Яровой» и повышением НДС с 18 до 20%. Об этом рассказал руководитель Content Review Сергей Половников.

Стоит отметить, что в настоящий момент Россия занимает восьмое место в рейтинге самого дешевого мобильного интернета. Так, стоимость одного гигабайта составляет 55,5 рублей. Это на 15% меньше, нежели в мае 2018 года.

«При снижении стоимости на 1 Гб потребление услуги значительно увеличивается и, как следствие, доход операторов от нее растет и расходы абонентов, соответственно, тоже», - заявил Половников газете «Коммерсантъ».

Отмечается, что ряд операторов, например Tele2, «МегаФон» и «Вымпелком» уже оповестили абонентов о повышении стоимости услуг.