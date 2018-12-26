«Роскачество» развеяло мифы о мандаринах

«Роскачество» провело исследование, посвященное качеству и безопасности мандаринов. Фрукты изучались по 426 показателям.

В результате исследования специалистам удалось развеять некоторые мифы о новогоднем продуктовом атрибуте. Во-первых, в изученных мандаринах не нашли ГМО, тяжелые металлы, радионуклиды и другие отклонения от нормы по содержанию нитратов.

Во всех мандаринах были обнаружены пестициды, но их количество не превысило допустимый уровень. Исследователи изучили и кожуру, и мякоть на предмет фунгицидов. Не остались без внимания и мандарины из Китая – в них тоже не нашли недопустимого количества нитратов. Совет один – нужно тщательно мыть фрукт перед употреблением.

Многие люди уверены, что в импортных мандаринах есть личинки и черви, однако исследователи опровергли этот миф. Также не подтвердилась информация о том, что наличие зеленого листочка – показатель свежести мандарина. Оказалось, что это маркетинговый ход.

Специалисты уверены: зеленоватая кожура – не признак кислоты и неспелости. Чтобы успешно довезти мандарины до магазинов, многие их срывают еще зеленоватыми. Но при этом фрукты некоторых сортов уже спелые и сладкие. Поэтому оранжевая кожура – не признак сладости, а зеленая не должна отпугивать покупателей.

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