Япония возобновит китобойный промысел

Правительство Японии приняло решение о выходе из Международной комиссии по промыслу китов (IWC). Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга.

Так, китобойный промысел в коммерческих целях будет восстановлен в Японии уже в июле 2019 года.

Тем не менее, Токио продолжит участвовать в обсуждениях IWC, однако в качестве наблюдателя.

Комментируя ситуацию, заместитель директора по науке Командорского заповедника Евгений Мамаев заявил, что китобойный промысел все эти годы существовал в Японии.

«Они просто называли это научным забоем китов для научных исследований», - разъяснил он «Звезде».

По словам Мамаева, японцы не прекращали добывать дельфинов в собственных водах и больших китов в водах Антарктики.

В свою очередь Суга отметил, что после выхода из IWC Япония прекратит вести промысел китов в водах Антарктики займется им только в своих территориальных водах и эксклюзивной экономической зоне.

Точное решение правительства должно быть передано в Международную комиссию по промыслу китов до первого января 2019 года.