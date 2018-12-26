Генпрокурору Украины привиделась «третья волна оккупации» со стороны России

Провокацию кораблей ВМС Украины в Керченском проливе в самой Украине считают попыткой России начать некую «третью волну оккупации». Позицию Киева озвучил украинский генпрокурор Юрий Луценко.

В интервью изданию Bild представитель надзорного ведомства в очередной раз голословно обвинил Москву в «оккупации» Крыма и Донбасса, а случившееся в Керченском проливе в его мировоззрении является уже «оккупацией Азовского моря».

«Речь идет как о водном пространстве, так и о блокаде Мариуполя», - заявил Луценко.

В этой связи, полагает украинский генпрокурор, введение на Украине военного положения является обоснованным и оно, по его мнению, никак не повлияет на предстоящие президентские выборы на Украине. Многие политики и эксперты, напомним, не сомневаются, что Петр Порошенко ввел военное положение именно с целью переноса сроков голосования.

«Выборы являются священными для Украины», - пообещал Луценко.

Что касается непосредственно «третьей волны оккупации», то, уверен Луценко, тут Запад обязан помочь Украине и запретить российским судам входить в порты европейских стран.