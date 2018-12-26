Первая рабочая неделя января будет трехдневной

В России первая рабочая неделя в новом году после десятидневных каникул будет трехдневной. Она продлится с девятого по 11 января включительно, сообщает Роструд.

Новогодние каникулы в России начнутся 30 декабря и продлятся до восьмого января включительно. Последняя рабочая неделя в 2018 году станет шестидневной – выходной с 29 перенесен на 31 декабря, при этом в субботу будет сокращенный рабочий день.