В США самолет упал на жилые дома
В результате ЧП один человек погиб, четыре дома получили повреждения.
Видео: Joe Zweifel, Twitter
Трагический инцидент произошел в США, в штате Южная Дакота, в канун Рождества. Там легкомоторный самолет потерпел крушение и упал на жилые дома.
Как передает телеканал CNN, в результат ЧП погиб один человек. Кроме того, четыре дома были повреждены в следствие аварии.
Кадры с места события в Сети опубликовал очевидец.
В настоящий момент полиция проводит расследование по факту крушения.