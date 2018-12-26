В США самолет упал на жилые дома

Трагический инцидент произошел в США, в штате Южная Дакота, в канун Рождества. Там легкомоторный самолет потерпел крушение и упал на жилые дома.

Как передает телеканал CNN, в результат ЧП погиб один человек. Кроме того, четыре дома были повреждены в следствие аварии.

Кадры с места события в Сети опубликовал очевидец.

В настоящий момент полиция проводит расследование по факту крушения.