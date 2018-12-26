СК возбудил дело после убийства четырех человек в Ульяновске

Уголовное дело по статье «Убийство» было возбуждено в Ульяновске после обнаружения четырех тел. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Накануне в одной из квартир города нашли тела 48-летней местной жительницы и двоих ее несовершеннолетних детей. Они погибли в результате огнестрельных ранений. Кроме того, еще один подросток был госпитализирован.

Отмечается, что преступление было раскрыто. Тем не менее, детали не предоставляются.

Главным подозреваемым является 40-летний племянник погибшей женщины. Несколько лет назад он уже покушался на семью, после чего был помещен в психиатрическую больницу. Предполагается, что после выписки из медицинского учреждения он решил довести «дело» до конца.

Расследование уголовного дела продолжается.