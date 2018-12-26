Аэропорт Камчатки закрыли из-за обледенения взлетно-посадочной полосы

Аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) закрыли до 18:00 26 декабря из-за снегопада и обледенения взлетно-посадочной полосы.

Самолеты посадили на запасном аэродроме в Хабаровске – такое решение приняли командиры воздушных судов из Москвы и Владивостока, сообщается на сайте Правительства Камчатского края.

Пассажиров, которые летели рейсом авиакомпании «Аэрофлот» из Петропавловска-Камчатского в Москву, разместили в гостинице и обеспечили горячим питанием. Их вылет запланирован на утро 27 декабря.

Самолет из Владивостока должен прилететь на Камчатку сегодня вечером.

«Пассажиры рейсов, которые сегодня должны были покинуть полуостров, сейчас размещены в гостиницах. Так, вылет с Камчатки в Москву запланирован на утро 27 декабря. О размещении попросили 80 пассажиров. На завтра перенесены вылеты и рейсов местных авиалиний в Тиличики, Тигиль и Палану, так как сегодня, даже при улучшении погодных условий, оставшегося светового дня не хватит для совершения полетов», - прокомментировал ситуацию министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов.

Мощный циклон пришел на Камчатку в ночь на вторник – он сопровождался мокрым снегом и сильным ветром. В нескольких районах объявлена лавинная опасность, а занятия в школах Петропавловска-Камчатского в среду отменены.