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В Алеппо восстанавливают из руин культовую мечеть Омейядов

Вадим Иванов
07:46 26.12.2018
Разрушенная почти до основания террористами мечеть насчитывает более чем тысячелетнюю историю и находится в списке всемирного наследия «ЮНЕСКО».

В сирийском Алеппо воссоздают из руин мечеть Омейядов. Старейшее культовое сооружение города сильно пострадало в результате боев - 45-метровый минарет и часть стены террористы разрушили практически до основания.

Восстанавливающие мечеть специалисты исследуют с помощью ультразвука все фрагменты строения, после чего каждый камень получает идентификационный номер. Он представляет собой своего рода паспорт, который точно определяет место камня в этой мозаике.

Мечеть Омейядов насчитывает более чем тысячелетнюю историю и находится в списке всемирного наследия «ЮНЕСКО». По легенде, именно там скрыта могила пророка Закарии.

Реставрационные работы храма ведутся при финансовой поддержке российских благотворительных фондов. Для полного восстановления, по прогнозу экспертов, понадобится еще около трех лет.

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