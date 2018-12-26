В Москве увеличат штрафы за неоплаченную парковку

Штрафы за неоплаченную парковку в Москве увеличатся вдвое. Теперь автовладельцам придется платить пять тысяч рублей, если они забудут оплатить парковочное место.

Ужесточение штрафов связано с тем, что власти столицы хотят дополнительно разгрузить переполненные автомобилями дороги.

Напомним, с 15 декабря 2018 года изменились тарифы на платные парковки. Теперь на 237 улицах Москвы нет возможности парковать машину бесплатно по воскресеньям, а стоимость в некоторых районах составляет от 80 до 380 рублей в час. Время оплаты сокращено с 15 до 5 минут.