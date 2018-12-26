Пруд или стена: новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
Комментаторы разделились на два лагеря: одни увидели на фотографии пруд у дома, другие же – бетонную стену.
Фото: Reddit.com
Пользователи Сети пришли в замешательство из-за фотографии, опубликованной на портале Reddit.
На кадре запечатлен многоэтажный дом, дерево и пруд. Тем не менее, как утверждает автор публикации, на снимке, на самом деле, не водоем, а бетонная стена. В качестве доказательства он опубликовал фотографию этого же здания, но с другого ракурса.
Фотография вызвала жаркие споры в Интернете. Всего за день публикация собрала несколько сотен комментариев.
«Я по-прежнему в растерянности, но где же стена?», - говорится в одном из комментариев.
«Мой мозг воспринял грязь на стене за отражение здания в воде», - пишет другой пользователь.