Пруд или стена: новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети

Пользователи Сети пришли в замешательство из-за фотографии, опубликованной на портале Reddit.

На кадре запечатлен многоэтажный дом, дерево и пруд. Тем не менее, как утверждает автор публикации, на снимке, на самом деле, не водоем, а бетонная стена. В качестве доказательства он опубликовал фотографию этого же здания, но с другого ракурса.

Фотография вызвала жаркие споры в Интернете. Всего за день публикация собрала несколько сотен комментариев.

«Я по-прежнему в растерянности, но где же стена?», - говорится в одном из комментариев.