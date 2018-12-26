«Союзмультфильм» хочет выпустить сериал про Чиполлино

«Союзмультфильм» ведет переговоры с наследниками итальянского писателя Джанни Родари о производстве нового сериала про Чиполлино. Об этом сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева во время заседания коллегии Министерства культуры РФ.

«Ведутся переговоры с итальянскими продюсерами и с наследниками Дж.Родари о возможном производстве сериала о Чиполлино, о дальнейшем развитии истории про известного в России персонажа», - уточнила Слащева.

Слащева сказала, что на студии пришли к выводу, что известных и любимых мультипликационных персонажей нужно «развивать». По ее словам, какие-то герои получат продолжение в виде сериалов, другие в формате комиксов и компьютерных и мобильных игр.

Мультфильм «Чиполлино» впервые вышел в 1961 году. Его режиссером стал Борис Дежкин. Персонаж мгновенно стал любимцем публики, поэтому «Союзмультфильм» надеется на продолжение истории про мальчика Чиполлино.