Конные повозки устроили ДТП с десятками пострадавших в Баварии

В Германии, на железнодорожном переезде в коммуне Пфронтен на юге Баварии, столкнулись две конные повозки. В каждой из них находилось по 10 человек, среди которых были дети.

Одна из повозок при столкновении опрокинулась. 18 человек получили ранения, двое из них ранены серьезно, сообщается в Twitter немецкого «Красного Креста».

++ Großeinsatz in #Pfronten, Ostallgäu ++ Es kam zur Kollision zweier Kutschen, wodurch eine Kutsche umkippte. 18 Verletzte, zwei davon schwerverletzt. Auch Kinder betroffen. 30 Einsatzkräfte im Einsatz. >> https://t.co/U0JNPdRNmY (Fotos: Benjamin Liß) pic.twitter.com/XNBT48T6E9 — Bay. Rotes Kreuz (@brkaktuell) December 25, 2018

На место происшествия сразу же прибыли несколько карет скорой помощи и сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего выясняются.