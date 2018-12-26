Владимир Путин принял в Кремле руководство обеих палат парламента

Президент России встретился в Кремле с представителями Госдумы и Совета Федерации, и обсудил работу обеих палат парламента в уходящем году. Глава государства высоко оценил, как депутаты и сенаторы способствуют реализации майских указов и задач, которые изложены в послании президента Федеральному Собранию.

Владимир Путин отметил, что важно уделять внимание проблемам людей и быть в постоянном контакте с избирателями. Также президент призвал парламентариев сосредоточиться на социальных проектах и работе на местах для того, чтобы результаты законотворчества мог увидеть каждый россиянин.

Владимир Путин поблагодарил депутатов и сенаторов за поддержку, а также глубокую, вдумчивую проработку важнейших, ключевых решений этого года. В том числе инициатив, вошедших в послание, а также майского указа, финансирование которого уже заложено в новом федеральном законе о бюджете.

«Теперь крайне важно добиться успеха в реализации каждого национального проекта. Существенно и уверенно двигаться вперед в достижении всех намеченных целей, чтобы наши граждане уже в наступающем году почувствовали реальные позитивные результаты, практические результаты нашей с вами совместной работы», - отметил Путин.

После президент побеседовал с лидерами парламентских фракций. На встрече с вице-спикером Госдумы, руководителем фракции «Единая Россия» Владимир Путин поблагодарил партийцев за ответственную позицию и совместную работу с кабмином. Сергей Неверов доложил президенту о главных задачах, которые стоят перед единороссами. Одна из них - обеспечение граждан недорогими лекарствами отечественного производства.

На переговорах с лидером КПРФ президент отметил, что ценит патриотическую позицию партии. Геннадий Зюганов рассказал главе государства о социальных инициативах коммунистов, например, о преодолении бедности.

ЛДПР президент поблагодарил за конструктивную позицию по ключевым вопросам. Руководитель либерал-демократов Владимир Жириновский рассказал о планах на следующий год, в 2019-м партия будет отмечать свое 30-летие.

А лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов на встрече с президентом представил ряд законопроектов, в том числе об общероссийской реновации и о социальном предпринимательстве.