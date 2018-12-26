NASA продолжит отправлять астронавтов к МКС на «Союзах»

Соединенные Штаты не намерены отказываться от полетов на российских ракетах «Союз». Как сообщили в NASA, контракт на запуск смешанных экипажей к Международной космической станции будет продлен и после 2019 года.

По словам представителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Стефани Ширхольц, это удобно и эффективно для работы МКС, где действуют два основных сегмента - российский и американский, которые требуют поставки модулей как из одной, так и из другой страны.

«Высшее руководство NASA выразило намерение отправлять американских членов экипажа на «Союзах» после 2019 года и россиян на американских кораблях», - приводит слова Ширхольц портал Space.com.

Однако пока планы NASA отправлять россиян на орбиту на американских пилотируемых кораблях невозможны, так как космические рейды разработанных SpaceX и Boeing аппаратов отложены из-за слишком высокого риска внештатных ситуаций. И после прекращения полетов шаттлов у NASA сейчас есть только один вариант доставки на МКС - с помощью российских «Союзов».