Путин одобрил идею отмены экзамена по русскому языку для украинцев и белорусов

Владимир Путин поддержал идею отмены экзамена по русскому языку для мигрантов из Украины и Белоруссии. Такое предложение на встрече президента с представителями обеих палат парламента внес глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Гаврилов выступил не только за отмену экзамена для мигрантов из братских стран, но также и максимальное упрощение получения разрешения на временное проживание и вида на жительство для них.

«Для высокоценных кадров тоже упростить получение вида на жительство и гражданства для тех, кто захочет», - заявил он.

Депутат заявил, что соотношение из желающих остаться в России или вернуться домой среди приехавших их Украины и Белоруссии составляет два к одному. Поэтому для таких граждан нужно создавать комфортные условия.