Снежный плен: две сотни машин застряли на Украине

На Украине на границе Полтавской и Черкасской областей на дороге образовался огромный снежный занос, в котором застряли сразу 200 автомобилей. Ситуацию описал в своем Facebook глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, картина осложняется тем, что к месту ЧП не может подъехать снегоуборочная техника, поскольку движение ей с другой стороны перекрыл грузовик.

«С ближайшей военной части направили БТР для освобождения пути. Работаем», - пишет глава Нацполиции.

Для попавших в снежный плен водителей и пассажиров организован пункт обогрева: им раздают горячий чай и одеяла.

Позднее на странице Князева в соцсети появилось видео, на котором запечатлен момент, как с помощью трактора и военной техники вызволяют из сугробов маршрутку.