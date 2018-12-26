Снежный плен: две сотни машин застряли на Украине
К месту ЧП не может подъехать снегоуборочная техника, так как движение с одной стороны перекрыл грузовик.
Видео: Сергій Князєв, Facebook
На Украине на границе Полтавской и Черкасской областей на дороге образовался огромный снежный занос, в котором застряли сразу 200 автомобилей. Ситуацию описал в своем Facebook глава Нацполиции Сергей Князев.
По его словам, картина осложняется тем, что к месту ЧП не может подъехать снегоуборочная техника, поскольку движение ей с другой стороны перекрыл грузовик.
«С ближайшей военной части направили БТР для освобождения пути. Работаем», - пишет глава Нацполиции.
Для попавших в снежный плен водителей и пассажиров организован пункт обогрева: им раздают горячий чай и одеяла.
Позднее на странице Князева в соцсети появилось видео, на котором запечатлен момент, как с помощью трактора и военной техники вызволяют из сугробов маршрутку.