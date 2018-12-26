В России вступило в силу требование о маркировке продуктов с ГМО

С сегодняшнего дня, 26 декабря, в России и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступает в силу решение об обязательной маркировке продукции, содержащей генно-модифицированные организмы (ГМО).

Теперь производители обязаны наносить на упаковку продукта специальный знак «ГМО», если его содержание превышено на 0,9 %.

Таким образом покупатели смогут сразу распознать, что полезно, а что – не очень, и более осознанно делать покупки.

При этом на адаптацию к новым правилам у производителей есть еще полтора года.