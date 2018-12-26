На Украине чиновница избила Санта-Клауса из-за русского языка

Украинский журналист Руслан Мороз из Житомира в этом году решил традиционно поработать новогодним волшебником. Мороз переоделся в костюм Санта-Клауса и отправился выступать перед детьми. И никак не ожидал, что ему придется заплатить за это выступление увольнением.

Местная чиновница Вера Гринишина разглядела в Санта-Клаусе «сепаратиста», поскольку он разговаривал с детьми на русском языке. В компании других женщин, она буквально напала на журналиста во время праздника, так что он едва смог от них отбиться. А после пожаловалась на Мороза в его редакцию.

«То, что я работал в украиноязычной газете, какое-то время был заведующим литературно-драматургической части двух академических украинских театров, то, что у меня есть много материалов, это ничего не значит», - рассказал журналист изданию «Украина.Ру».

В итоге Гринишина добилась того, что Мороз лишился работы. По словам журналиста, его уволили за поддержку «русского мира» и политические взгляды.