СМИ: трое военных ВС Сирии пострадали при ракетной атаке Дамаска

Трое сирийских военнослужащих ранены в результате ракетной атаки на пригороды Дамаска. Об этом сообщает государственный телеканал Ikhbariya со ссылкой на военный источник.

По данным СМИ, ракеты были запущены экипажами самолетов ВВС Израиля с территории Ливана. Отмечается, что большинство из снарядов были ликвидированы средствами ПВО Сирии, до того, как ракеты достигли целей.

Ракетная атака на западные окраины Дамаска продолжалась не менее двух часов.