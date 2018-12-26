В Китае напечатали мост на 3D-принтере

Китайский Шанхай теперь может похвастаться первым в своей стране мостом, который был напечатан с помощью 3D-принтера. Необычную конструкцию установили в городском центральном парке.

Мост молочно-белого цвета получился 15,25 м в длину, 1,2 м в высоту и 3,8 метра в ширину. Как рассказали его создатели из Shanghai Construction Group, на производство моста понадобилось всего 35 дней, при этом срок его службы рассчитан на 30 лет.

Местные жители уже выразили надежду, что в будущем производство подобных конструкций, сделанных с помощью принтера, станет настоящим трендом. Ведь они обходятся намного дешевле, чем обычные.