Названы самые популярные страны 2018 года у российских туристов

В уходящем году россияне чаще всего путешествовали в Турцию и Таиланд. Такие данные обнародовала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В десятку попали шесть стран Европы, среди которых - Германия, Италия, Испания, Кипр, Греция и Франция, пишет РИА Новости. Также в топ-10 вошли ближневосточный ОАЭ и африканский Тунис.

По сравнению с предыдущим годом, в 2018-м туристов из России выехало на 8% больше. При этом Турцию посетило сразу на 25% больше россиян, а прирост в Арабские Эмираты составил на 40%.