Минздрав предложил вывести табак из легального оборота

В Минздраве России разработали проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака, согласно которому планируется к 2050 году снизить уровень табакокурения до 5%, а после и вовсе вывести сигареты из легального оборота, пишет ТАСС.

«Одной из главных задач государственной политики в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака является максимально возможное снижение потребления табака вплоть до полного отказа от него», - говорится в тексте документа.

По мнению авторов проекта, это позволит максимально снизить показатели заболеваемости и смертности от болезней, связанных с потреблением табака.

Предполагается, что все заложенные в концепцию меры позволят ежегодно снижать табакокурение на 0,5%. При этом предполагается предотвращение появления новых видов табачной продукции, а также сокращение распространения электронных сигарет.

По данным ведомства, в России ежегодно от болезней, связанных с курением, погибают до полумиллиона человек.